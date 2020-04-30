Soyer, sözünü tuttu

İzmir Geri Dönüşüm Sokak Toplayıcıları İşletme Kooperatifi Başkanı Sedat Komas ve Emirsultan Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe, bu zor günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milletvekili Özcan Purçu’nun gündelik çalışan vatandaşları yalnız bırakmadığını söyledi, “Başkan Soyer, arka sıradakilere verdiği sözü tuttu” dedi.