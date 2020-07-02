Soyer, uluslararası forumda İzmir’deki önlemleri anlattı

Online olarak bağlanıp konuşma yapan Soyer, İzmir’i Rus turizm ve yatırım çevrelerine tanıttı. Yeni normalleşme sürecinde turizm de önceliğin doğayı korumak, sağlık ve hijyen olduğunu ifade eden Soyer, “Otellerden restoranlara kadar birçok yerde standartların yerleşmesini sağlıyoruz” dedi.



Turuncu çember yayılıyor



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hijyen standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği, güvenin sembolü Turuncu Çember sayısı artıyor. Büyükşehir’e bağlı Grand Plaza A.Ş.’ye ait; Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki Sanat Kafe, İzmir Sanat, Tarihi Asansör Restoran, Yasemin Kafe, Teleferik tesisi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nın içinde bulunan Kuğulu ve Develi Kafe ile Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’ndaki Halkın Bakkalı artık Turuncu Çember’e sahip.