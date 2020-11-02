Soyer, vatandaşı bir an bile yalnız bırakmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri arama kurtarma ve depremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar sahada deprem mağdurlarına destek oluyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda depremzedeler için kurulan çadırkente giden Soyer, burada kalanlarla tek tek ilgilendi, ihtiyaçlarını sordu.

Yine AFAD tarafından kurulan çadır kenti de ziyaret eden Soyer, burada da sorunları dinledi.