Soyer’den İzmir kulüplerine destek sözü: Bütün gücümle yanlarındayım

Toplantıya Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, Bergama Belediyespor Spor Müdürü Muhammet Şahin, İzmirspor Başkanı Emin İşletir katıldı. Geçtiğimiz sezon kulüplere ekonomik yardımda bulunan Soyer, kulüplere desteklerinin devam edeceğini belirtti, “Bütün gücümle kulüpleri destelemeye devam edeceğim. Ülkemizin ekonomik olarak zor günler geçirdiği bu dönemde, kulüplerin yanında olmak beni mutlu ediyor” diye konuştu.

‘Kulüplerimiz şehrin markası’



İZVAK Başkanı Ali Erten ise, kulüplerin İzmir ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Kulüplerimiz, İzmir’in en değerli markasıdır. Geçtiğimiz sezon çok zor bir sezondu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kulüpleri mağdur etmedi ve kulüplere yardımda bulundu. Önümüzdeki yıl maddi desteğin artarak devam etmesi konusunda fikir birliği yapıldı. Ekim sonu gibi yeniden buluşarak gelecek planlaması yapacağız. Daima kulüplerin yanında olacağını söyleyen Sayın Tunç Soyer’e bir kez daha teşekkür ediyorum. İZVAK, İzmir Belediyesi ve kulüpler, birlikte hareket edip İzmir’i spor anlamında ileri taşımak için çalışacağız” dedi.