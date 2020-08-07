Soyer’den kronik sorunlara çözüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı TV programında, Türkiye ve kentin gündeminde olan koronavirüs önlemleri, işsizlik ve orman yangınları gibi konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu, projeleriyle ilgili de bilgi verdi. İzmir ile ilgili tüm kararların belediye meclisinden yüzde 95 oranında oybirliğiyle geçtiğini belirten Soyer, “Bizi ayıran siyasi düşüncelerden uzaklaşabilirsek, kentin gücünü çok daha efektif bir şekilde kullanabiliriz” dedi.

Temele iniyoruz

İzmir’de işsizlik oranının giderek artığını ve vatandaşın belediyeden iş talebinin yoğunlaştığını ifade eden Soyer, “Bize an itibariyle 165 bin kişi iş başvurusunda bulundu. Saatlerce kapı önünde bekleyip, bizzat bana CV’sini bana vermek isteyenler var. Beş belediye tane daha açsak ihtiyacı karşılayamayız. Bu yoksullaşmanın temeli nedir araştırmaya başladık. Dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz. İzmir artık buna kafa yoruyor” diye konuştu.

Mangal yasaklanmalı

Geçen hafta İzmir’de ard arda yaşanan yangınlarla ilgili de “Bence kesinlikle mangal yasağı getirilmeli” diyen Soyer, “Yeni ağaçlandırılan bölgelere bir süre giriş yasaklanmalı. Dünya artık şunu anladı, doğa hastaysa biz iyi olamayız. Ormanları korumak, hepimizin vatandaşlık görevi” ifadelerini kullandı. Narlıdere Metrosu’nun çalışmalarının ettiğini belirten ve Buca Metrosu ihalesi için de tarih veren Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhale sonbaharda

“Arka mahallelerde ulaşımı kolalaştırmaya çabalıyoruz. Narlıdere Metrosu pandemi döneminde durdurmadı. 2022’de hizmete açacağız. Buca Metrosu’nun uluslararası ihalesi için de çağrıya çıktık. Ekim, kasım gibi ihaleye çıkacağız. 4 buçuk yıllık bir süresi var. Biz nöbetçi istasyonlar açıldıkça hizmete koyacağız. Böylece vatandaş 4.5 yıl bekletmemiş olacak. Bu proje sadece arka sıradaki vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olmayacağız. 1 milyar 70 milyon dolar bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı.”