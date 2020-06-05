Soyer’den Saruhanlı’ya destek

Tunç Soyer’e teşekkür eden Başkan Zeki Bilgin, “Greyder sayısı kiraladıklarımızla birlikte 5’e yükseldi, 40 gün içinde ilçedeki tüm arazi yollarındaki ıslah çalışması tamamlanacak” dedi.

Gıda paketi

İLÇEDE salgın döneminde kepenk kapatan kahvehane ve çay ocağı sahibi esnaflara da destek olmak için çay, şeker ve tek kullanımlık karton bardak hediye edildi.