05.06.2020 - 00:03 |
Soyer’den Saruhanlı’ya destek
CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan “Kardeş Belediyecilik” uygulaması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yaz mevsimi süresince arazi yollarının ıslahında kullanılması amacıyla Saruhanlı Belediyesine greyder gönderdi.
Tunç Soyer’e teşekkür eden Başkan Zeki Bilgin, “Greyder sayısı kiraladıklarımızla birlikte 5’e yükseldi, 40 gün içinde ilçedeki tüm arazi yollarındaki ıslah çalışması tamamlanacak” dedi.
Gıda paketi
İLÇEDE salgın döneminde kepenk kapatan kahvehane ve çay ocağı sahibi esnaflara da destek olmak için çay, şeker ve tek kullanımlık karton bardak hediye edildi.