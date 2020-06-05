BİST109.5370.39EURO7.64-0.23USD6.750.10ALTIN371.791.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Soyer’den Saruhanlı’ya destek
    ABONE OL
    05.06.2020 - 00:03 |

    Soyer’den Saruhanlı’ya destek

    CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan “Kardeş Belediyecilik” uygulaması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yaz mevsimi süresince arazi yollarının ıslahında kullanılması amacıyla Saruhanlı Belediyesine greyder gönderdi.

    Soyer’den Saruhanlı’ya destek

    Tunç Soyer’e teşekkür eden Başkan Zeki Bilgin, “Greyder sayısı kiraladıklarımızla birlikte 5’e yükseldi, 40 gün içinde ilçedeki tüm arazi yollarındaki ıslah çalışması tamamlanacak” dedi.

    Gıda paketi

    İLÇEDE salgın döneminde kepenk kapatan kahvehane ve çay ocağı sahibi esnaflara da destek olmak için çay, şeker ve tek kullanımlık karton bardak hediye edildi.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca uyardı! Sıfır vaka hedefine ulaşmak için...

    Bakan Koca uyardı! Sıfır vaka hedefine ulaşmak için...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Bakan Koca'dan, Murat Çidam paylaşımı: Minnettarız

    Bakan Koca'dan, Murat Çidam paylaşımı: Minnettarız

    Sıradaki Haber