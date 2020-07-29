Soyer’in başarısı ikincilik getirdi

Anket ve araştırma şirketi SONAR, büyükşehir belediyelerinin koronavirüs pandemisiyle mücadelesini, yapılan hizmetlerden memnuniyeti ve başkanların performanslarını vatandaşa sordu. “Genel olarak düşündüğünüzde, büyükşehir belediye başkanınızın Korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği yüz yüze ve telefonla yapılan anketler sonrası belirlenen en başarılı isimlerin beşi CHP’li, dördü AK Partili ve biri MHP’li oldu.

Araştırmada ilk sırayı yüzde 58.3 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alırken ikinci sıraya yüzde 57.6 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yerleşti. Listedeki tek MHP’li belediye Manisa Büyükşehir’in Başkanı Cengiz Ergün, yüzde 51.1 ile 9. sırada yer aldı.