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    HaberlerEge Haberleri Söyleşilerin yeni yıl konuğu Aydın oldu
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    06.01.2021 - 00:03 |

    Söyleşilerin yeni yıl konuğu Aydın oldu

    Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karşıyaka ve Yaşam’ söyleşileri yeni yılda da sürüyor.

    Söyleşilerin yeni yıl konuğu Aydın oldu

    Haluk Işık’ın hazırlayıp yönettiği etkinliğin bugünkü konuğu İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Avukat Murat Aydın olacak. ‘Kente karşı işlenen suçlar ve biz’ konulu söyleşide, kent ve kentlilik kavramları, yasalardan etik yaklaşımlara her boyutuyla masaya yatırılacak. Program, bugün saat 18.00’de belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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