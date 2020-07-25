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    25.07.2020 - 00:03 |

    Söz Karşıyakalıların

    Çarşının revizyonu için örnek bir işbirliğine imza atan Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, bölgenin geleceğini ‘ortak akıl’ anlayışıyla tasarlıyor.

    Söz Karşıyakalıların

    Bu kapsamda ikinci çalıştay, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Zübeyde Hanım Nikahevi’nde gerçekleştirildi. Bölgenin mevcut değerleri ve potansiyelleriyle birlikte sorunlara yönelik çözüm önerileri konuşuldu.

    Görüşler alındı

    Tüm katılımcılara çeşitli soruların yer aldığı formlar dağıtıldı, hem yazılı hem de sözlü olarak görüşleri alındı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Yardımcısı Zeki Yıldırım, “Karşıyaka’nın, İzmir’de ayrı bir yeri ve ağırlığı olmasının en temel gerekçesini çarşı oluşturuyor. Buranın geleceğiyle ilgili kararları hep birlikte alacağız” dedi. Başkan Cemil Tugay da, “Çarşıyı nasıl daha kullanışlı ve güzel hale getirebileceğimizi birlikte planlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

    Çalışmalar sonunda, bölgenin geleceği için yol haritası belirlenecek ve ulusal çapta ‘Kentsel Tasarım Yarışması’ açılacak. Ardından Karşıyaka Belediyesi, revizyon projesi başlatacak.

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