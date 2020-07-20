Söz, Karşıyaka’nın evlatlarında

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapı patentli kadrolarıyla son 2 sezondur Play Off’a kalan ve 22 Temmuz’da Derincespor’a karşı yarı final oynayacak olan futbol şubesine sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Başkan Büyükkarcı, “Geçen sezon yarım bıraktığımız işi, bu defa tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl yolumuza 2. Lig’de devam edeceğiz” dedi. “Geçen yıl küme düşmemiz bekleniyordu, yükselmenin kıyısından döndük” diye konuşan Başkan Büyükkarcı, “Oyuncularımıza, teknik kadromuza ve taraftarımıza güveniyorum. Bu sezonki performansımız ile şu anki konumumuzu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hedeflediğimiz yere de ulaştık. Şimdi geride kaldı son 180 dakika. Son söz Karşıyaka’nın evlatlarının. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımız bir an olsun aklından takımını çıkarmıyor ve desteğini esirgemiyor. Yönetim olarak bazı konularda yalnız bırakılmaya çalışılsak da, taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek bize büyük destek veriyor. Şu anda taraftarımız, yönetimimiz ve futbolcularımızla baş başayız. Futboldan biraz anlayan hiçbir Karşıyakalı, “Karşıyaka Play Off’lardan çıkamaz” diyemez. Futbolla ilişkisi olan herkes bizim performansımızı, gücümüzü, isteğimizi biliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biz çok büyük yokluklardan bu konuma geldik. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.