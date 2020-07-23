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    HaberlerEge Haberleri Söz verdi, yapıyor
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    23.07.2020 - 00:03 |

    Söz verdi, yapıyor

    Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ne yapacağı yatırımlarla bölgenin çehresini değiştirecek.

    Söz verdi, yapıyor

    Bu kapsamda ‘Merkezefendi Belediyesi Sümer Toplantı ve Düğün Salonu’ projesi yaşama geçiriliyor. Bölge halkının talepleri doğrultusunda, inşaatı Eylül ayında başlayacak olan, çok amaçlı toplantı ve düğün salonu, ailelerin ve esnafın yüzünü güldürecek. Merkez kısa zamanda hizmete sunulacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sümer Mahallesi’ne inşa edilecek toplantı ve düğün salonu projelerinin hazır olduğunu söyledi, “Düğün salonumuz için Eylül ayında ilk kazmayı vuracağız. Başta Sümer Mahallemiz olmak üzere ilçemizdeki diğer mahallelerdeki gençlerimizin en mutlu gününe yakışan, konforlu bir şekilde düğün yapmasını sağlayan düğün salonumuzu en kısa sürede ilçemize kazandıracağız” dedi.

    Merkezefendi’yi daha yaşanabilir hala getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Doğan, 3. Sanayi Bölgesi’ne bir de poliklinik inşa edeceklerini belirtti.

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