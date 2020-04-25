Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırım hamlesini başlattı. Büyükşehir tarafından düzenlenen temel atma töreniyle altyapı çalışmalarının ilk etabı olan 160 kilometrelik kanalizasyon hattında kazması vuruldu. Hat; Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Gümüşlük, Bahçelievler, Geriş/Erdemil ve Koyunbaba mahallelerini kapsayacak.

Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Söz verdik, yapıyoruz. Bundan sonra temel atma töreni ve açılışlarda bol bol bir araya geleceğiz” dedi, Bodrum’a 2019-2024 yıllarını kapsayacak olan 57 farklı projede 322 milyon liralık altyapı yatırımı planladıklarını kaydetti. Muğla’nın yaklaşık 5 milyar liralık altyapı yatırımına gereksinimi olduğunu söyleyen Osman Gürün, bunun 1 milyar liralık bölümünün finansmanını sağladıklarını, 2024’e kadar bu kaynağın tümünün il genelinde yapılacak olan altyapı projelerine harcanacağını belirtti.

Ortak çalışma

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, bunda Büyükşehir Belediyesi’yle ortak çalışabilmenin önemli payı olduğunu kaydetti, “Turgutreis Yaşam Merkezi, Otogar ve Bitez’deki hat çalışmaları gibi büyük yatırımlar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Büyükşehir Belediyemizin çok kapsamlı projeleri hayata geçecek. Emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.