‘Söz verdim, tutacağım’

Adı düne kadar takımdan ayrılan Zeljko Obradovic’in yerine Fenerbahçe Beko için anılan Kaf Kaf ve A Milli Takım’ın tecrübeli teknik adamı, “İsmimin geçmesini, çeşitli spekülasyonlar yapılmasını doğal karşılıyorum ancak benim Karşıyaka’yla devam eden bir kontratım var. Sponsorumuz Yaşar Holding’e, Başkanımız Turgay Büyükkarcı’ya verilmiş sözlerim var” dedi.