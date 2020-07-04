BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Söz verdim, tutacağım’
    ABONE OL
    04.07.2020 - 00:00 |

    ‘Söz verdim, tutacağım’

    .Şampiyonluk yarışı verdiği ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta sezon koronavirüs pandemisi yüzünden sonuç ilan etmeden bitirilen Pınar Karşıyaka’da antrenör Ufuk Sarıca, yeni sezonda aynı hedefler için yola devam edeceklerini söyledi.

    ‘Söz verdim, tutacağım’

    Adı düne kadar takımdan ayrılan Zeljko Obradovic’in yerine Fenerbahçe Beko için anılan Kaf Kaf ve A Milli Takım’ın tecrübeli teknik adamı, “İsmimin geçmesini, çeşitli spekülasyonlar yapılmasını doğal karşılıyorum ancak benim Karşıyaka’yla devam eden bir kontratım var. Sponsorumuz Yaşar Holding’e, Başkanımız Turgay Büyükkarcı’ya verilmiş sözlerim var” dedi.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Hakkari'de maske takmak zorunlu oldu

    Son dakika haberi: Hakkari'de maske takmak zorunlu oldu

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Van'daki tekne faciasında flaş gelişme: 4'e yükseldi

    Van'daki tekne faciasında flaş gelişme: 4'e yükseldi

    Sıradaki Haber