04.07.2020 - 00:00 |
‘Söz verdim, tutacağım’
.Şampiyonluk yarışı verdiği ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta sezon koronavirüs pandemisi yüzünden sonuç ilan etmeden bitirilen Pınar Karşıyaka’da antrenör Ufuk Sarıca, yeni sezonda aynı hedefler için yola devam edeceklerini söyledi.
Adı düne kadar takımdan ayrılan Zeljko Obradovic’in yerine Fenerbahçe Beko için anılan Kaf Kaf ve A Milli Takım’ın tecrübeli teknik adamı, “İsmimin geçmesini, çeşitli spekülasyonlar yapılmasını doğal karşılıyorum ancak benim Karşıyaka’yla devam eden bir kontratım var. Sponsorumuz Yaşar Holding’e, Başkanımız Turgay Büyükkarcı’ya verilmiş sözlerim var” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.