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    HaberlerEge Haberleri Sözlerini tek tek tutuyor
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    05.09.2020 - 00:03 |

    Sözlerini tek tek tutuyor

    Sözlerini tek tek tutuyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Hasan Şıldak ile AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, İvrindi merkezi ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. Belediye bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen protokol, vatandaşla sohbet etti. Akülü araca ihtiyaç duyan altı kişiye arabaları teslim edildi. Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure de dağıtan protokol ardından İvrindi’deki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı (BALMEK) ziyaret etti. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri de inceleyen protokol, toprak ürünlerin boyamasını yaptı. Kırsal mahalleler Bozören ve Karaçepiş’e de giden heyet, ilgiyle karşılandı. Başkan Yılmaz’ın seçim zamanı verdiği sıcak asfalt sözünün yerine getirmesi üzerine mahalle sakinleri teşekkür etti.

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