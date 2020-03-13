Sözleşme sevinci

Kemalpaşa Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında, 2020-2021 yılı toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Belediyenin kadrolu personeli 54 işçiye yüzde 35 ile 40’lık asgari ücret artışı ve ocak ayından itibaren geçen süreyi de kapsayan telafi maddeleri ile yeni sosyal haklar sağlandı.

Kemalpaşa Belediyesi’nin bir marka olduğunu bu markayı daha da yükseltmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Halktan alınan vergilerle ben dahil para alıyoruz. Bunun için halka en iyi şekilde hizmet vermemiz gerekiyor. Kimseye A partisi, B partisi, diye bakmayacağız. Türkiye şartlarında göre emeğinizin karşılığının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Son dönemdeki ekonomik sıkıntılar herkes gibi bizi de zorladı. Büyük bir çabayla bu konuyu size aks ettirmemeye çalışıyoruz. Toplu iş sözleşmesi herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “Önemli bir sözleşmeye imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.