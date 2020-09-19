Sözleşme sevinci

Konak Belediyesi, KHK’lı çalışanları kadroya geçirdi. Çiğli’de, İzmir’in en yüksek oranlı toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buca’da da kadrolu işçiler, 2 yıllık toplu sözleşmeyle zam aldı. Artışlar, sevinçle karşılandı...

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, KHK’lı olarak çalışan işçilerin belediye şirketine geçişi ve toplu sözleşme hakkını elde etmesi için verdiği sözü tuttu. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen imza törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi üyeleri Dr. Murat Emir, Ulaş Karasu ve Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel Sekreteri Şükret Sevgener ve Toplu sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Disk Genel-İş Sendikası İzmir şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, sendika işyeri temsilcileri ile belediye işçileri katıldı.

745 KHK’lı işçi, resmi olarak Konak Belediyesi’nin şirketine geçti.

Çalışanların mücadele arkadaşları olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz her zaman işçiden ve emekçiden yana tavrımızı koyduk. Belediye başkanı ve emekçi yan yana geldiğinde başarı kendiliğinden gelir. DİSK ile görüştüğümüzde verdiğimiz sözleri tutacağımızı söylemiştik. Batur yeter ki söz versin, söz verdi mi yapar. Bugün alnımız temiz olarak buradayız. Konak Belediyesi gücünü çalışanları ile yükseltiyor. Biz ‘Birlikte Konak’ dedik ve bunu uyguluyoruz, hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

‘ALNINDAN ÖPMEYE GELDİM’

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdiğini söyledi, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle öncü bir anlaşmanın taraflarını yürekten kutladığını söylememi istedi. Aynı zamanda buraya Genel Başkanımız adına, sosyal belediyecilik nedir, bunu en iyi şekilde gösteren ve tüm başkanlara örnek olan Sayın Abdül Batur’u alnından öpmeye geldim” dedi.