09.03.2020 - 07:00 |
‘Sözleşme uygulanmalı’
İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Arslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğini belirtti, “Her zaman kadın mücadelesinin yanında olacağız. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.