‘Sözleşme uygulansın’

Şiddet olgusunun her türlüsüne karşı toplum olarak mücadele etmenin önemine değinen Doğan, “Kadının ne giyeceğine, nerede güleceğine, nasıl çalışacağına dahi müdahale ediliyor. Kadına yapılan baskılar, şiddet eylemleri ne yazık ki gün geçtikçe artıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin artık zaman kaybetmeden, daha fazla canımızı toprağa vermeden uygulanması gerekiyor” dedi.