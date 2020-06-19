Sözleşmeli çalışan için kadro istedi

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, “Sözleşmeli sağlık çalışanları, sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli belediye personeli ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin kadroya geçirilmesi onların en büyük hakkıdır” dedi. Bu sorunu çözmek amaçlı hazırladığı, Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunan Kılıç, şu vurguları yaptı: “Kanun teklifimizin yasalaşması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluklar taşıyan farklı kadrolarda istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusundaki farklılıklar ortadan kaldırılacaktır.”