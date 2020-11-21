Sözleşmeye şiddet maddesi

Karaburun Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri mutlu sona ulaştı. Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan 103 işçiyi kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal yardım ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

Kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık getiren maddeler de ilk kez yürürlüğe girdi. Buna göre eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkek işçinin altı aylık maaş ve sosyal alacaklarının yarısı doğrudan eşine ödenecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de kadın çalışanlara bir gün idari izin verilecek.

Başkan İlkay Girgin Erdoğan, personel seçimlerinde kadınlara öncelik tanıdıklarını belirtti.