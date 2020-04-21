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    HaberlerEge Haberleri ‘Sözümüzün arkasındayız’
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    21.04.2020 - 07:00 |

    ‘Sözümüzün arkasındayız’

    Avcılar İnşaat, salgının sektördeki etkilerine rağmen, aldığı üst düzey sağlık ve güvenlik önlemleriyle son projesinde çalışmalarını sürdürüyor

    ‘Sözümüzün arkasındayız’

    Kovid-19’un en fazla etkilediği sektörlerin başında inşaat geliyor. Yaşanan sıkıntılı günlerde tüm önlemlerini alan Avcılar İnşaat ise projelerine ara vermedi. Avcılar Exclusive’nin hızla yükseldiğini belirten ve “Biz her zaman olduğu gibi sözümüzün arkasındayız” diyen Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, şöyle konuştu:

    Sekiz ay öndeyiz

    “Salgına ve içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen yatırımcılara söz verdiğimiz teslim tarihinden sekiz ay öndeyiz. İnşaatın hızla tamamlanması için gereken tüm yatırımlarımızı projenin başında gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla kredi, daire veya ofis satışlarından gelecek maddi kazanca gerek duymadan projemizi belirtilen teslim tarihinden çok önce tamamlayabilecek düzeydeyiz” dedi.

    Sağlıktan taviz yok

    Salgının başlangıcında tüm personeli ücretli izne çıkardıklarını belirten Avcı, “Sonrasında inşaat sahasında ve tüm çalışma ortamlarında sosyal mesafeden hijyene kadar ihtiyaç duyulan tedbirler alındı. Dezenfekte işleminin ardından kişisel koruyucu ekipmanlar dahil olmak üzere hayati önem taşıyan tüm malzemeleri tedarik ederek işbaşı yaptık. Mühendislerimiz, mimarlarımız, deneyimli ustalarımız, kısaca Avcılar ekibi teknolojik ekipmanlarımız ve yüksek tecrübemizle ama sağlık önlemlerinden taviz vermeden çalışmaya devam ediyor” diye konuştu. Zorlu dönemde yatırımcıların güvenini de karşılıksız bırakmadıklarını sözlerine ekleyen Avcı, “Vadesi gelen borçlarını talepleri doğrultusunda öteledik” dedi.

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