85,74BİST1.154-0.60EURO9.150.09USD7.790.01ALTIN472.20-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sözünü tuttu
    ABONE OL
    07.10.2020 - 00:04 |

    Sözünü tuttu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ayvalık Belediyesi’nin mülkiyetindeki çekek yerinin kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya onay verdi.

    Sözünü tuttu

    Hukuksal anlamda başlattıkları çalışmanın sonuca ulaştığını belirten Başkan Mesut Ergin, “Hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra çekek ve tersanecilik hizmetleri modern koşullar yaratılarak, Ayvalık Belediyesi işletmesi olarak hizmet verilmeye devam edecek. Gerekli kiralama, işletme izni alınması ve proje hazırlanmasını takiben Belediyemizin mülkiyetinde bulunan alan ve Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ile marina kazandırılmasını hedefliyoruz demiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    Sıradaki Haber