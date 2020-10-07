Sözünü tuttu

Hukuksal anlamda başlattıkları çalışmanın sonuca ulaştığını belirten Başkan Mesut Ergin, “Hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra çekek ve tersanecilik hizmetleri modern koşullar yaratılarak, Ayvalık Belediyesi işletmesi olarak hizmet verilmeye devam edecek. Gerekli kiralama, işletme izni alınması ve proje hazırlanmasını takiben Belediyemizin mülkiyetinde bulunan alan ve Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ile marina kazandırılmasını hedefliyoruz demiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik” diye konuştu.