Spil’in hurdaları

Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı’nda kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar, Türkiye’nin tek solo alpinisti dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi. Cennet, ‘81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi’ kapsamında, Spil Dağı tırmanışı sırasında araç yolunun bulunmadığı kısımlarda hurdaya dönmüş iki araç buldu. Erdek, kaza yaptıkları yerden çıkartılamayan araçları, tırmanış sırasında kask kamerasıyla görüntüledi. Cennet, “Zirvenin karşı yamacında hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuştu. Hiç alakasız bir yamaçtaydı. Kimin olduğunu, nasıl buraya geldiğini belki öğrenebilirim diye durumu yetkililere bildirdim ama herhangi bir sonuç alamadım. Spil Dağı’nda bu araçların ne işi var, nasıl oralara kadar gidiyorlar, anlamak mümkün değil. Yetkililerden bu araçlarla ilgili çalışmaları yapmalarını rica ediyorum” dedi.



