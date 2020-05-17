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    HaberlerEge Haberleri Spor Bayramı’nda Nutuk dağıtıyorlar
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Spor Bayramı’nda Nutuk dağıtıyorlar

    Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi başlattığı çocuklara Nutuk hediyesini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde de sürdürüyor.

    Spor Bayramı’nda Nutuk dağıtıyorlar

    Çocukların anlayabileceği şekilde sadeleştirilen Nutuk, kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Ayrıca isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden kitabı teslim alabilir.

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