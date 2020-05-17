17.05.2020 - 00:01 |
Spor Bayramı’nda Nutuk dağıtıyorlar
Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi başlattığı çocuklara Nutuk hediyesini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde de sürdürüyor.
Çocukların anlayabileceği şekilde sadeleştirilen Nutuk, kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Ayrıca isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden kitabı teslim alabilir.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.