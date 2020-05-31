31.05.2020 - 00:04 |
Spor salonları açılışa hazır
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonları yarın açılıyor.
Açıklanan tedbirler kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak. Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak. Üyeler, randevuyla gelecek. Belirtli saatlerde gruplar halinde çalışacak.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.