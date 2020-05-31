BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Spor salonları açılışa hazır
    ABONE OL
    31.05.2020 - 00:04 |

    Spor salonları açılışa hazır

    KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonları yarın açılıyor.

    Spor salonları açılışa hazır

    Açıklanan tedbirler kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak. Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak. Üyeler, randevuyla gelecek. Belirtli saatlerde gruplar halinde çalışacak.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Sıradaki Haber