Spor salonları açılışa hazır

Açıklanan tedbirler kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak. Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak. Üyeler, randevuyla gelecek. Belirtli saatlerde gruplar halinde çalışacak.