‘Spora desteğimiz sürecek’

Çamlık Mesireliği’nde düzenlenen programda Zolan, 2014 yılından bu yana, 7’den 77’ye spor yapmak isteyen 245 bin kişiye ücretsiz spor yapma imkanı sunduklarını ifade etti, “Halkımızı sağlık ve sporla buluşturmak için hep çalıştık. Kurslarımıza başvuran çocuklarımıza, gençlerimize, hanım kardeşlerimize, beylere eğitimler vereceğiz. Tabii ki eğitimlerimiz salgın önlemleri ve kuralları çerçevesinde, maske-mesafe-hijyen şartlarına dikkat edilerek verilecek” dedi. Talebin yoğunluğuna da değinen Zolan, “Vatandaşlarımızın sağlık sistemini daha da güçlendirmek ve kendilerini daha da zinde tutmalarını sağlamak adına spor yaptırmaya devam edeceğiz” dedi.