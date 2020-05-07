'Sporcu sağlığı ilk öncelik olmalı'

Koronavirüs salgını sonrası başta futbol olmak üzere tüm spor branşları derinden etkilenirken, sporcu sağlığı ve tesis hijyeninin önemine dikkat çekilen bugünlerde, Türkiye Futbol Federasyonu’nda Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlığı görevinde bulunan, Atletizm Federasyonu Yönetimi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Merkez Danışma Kurulu’nda yer alan tecrübeli spor insanı Kemal Zorlu, “Salgın bize sporda sağlığın önemini anlattı. Derhal Sporcu Sağlık ve Hijyen Merkezleri kurulmalı” dedi.



‘Sağlığa yatırım artmalı’

Büyük bütçeli kulüplere kapsamlı sağlık ve hijyen ekibi kurma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirten Zorlu, bu işin alt ligler ve amatör branşlar için devlet eliyle yapılmasını önerdi. Zorlu, “Bugüne kadar sporda sağlık yatırımları, yasak savma anlamında yapıldı. Kulüpler bünyelerine kattıkları bir ortopedist ile bu işi çözdüklerini sandı. Sporda, sağlık birimlerinde ortopedist ve spor hekimlerinin yanı sıra, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kardiyolog, diyetisyen ve psikolog bulunmalı. Alt ligler ve tüm spor branşlarına hizmet edecek, kapsamlı sağlık ve hijyen merkezleri kurulmalı” diye konuştu.



‘Sterilizasyon şart’



Devletin oluşturacağı sporcu sağlık ve hijyen merkezlerini, spor için oluşturulacak bir bilim kuruluyla organize edilebileceğini ifade eden Zorlu, “Öncelikle sporcu sağlığı ve spor tesislerinde hijyenin sağlanması anlamında mevcut fiziki şartlar ortaya konmalı. Buna göre gerekli yatırımlar yapılmalı. Spor malzemelerinden, sporcuların kullandığı kıyafetlere, soyunma ve masaj odalarından, statlara kadar her ortamın sterilizasyonu ciddiyetle yapılmalı” dedi.



Pandemi sonrasında gerekli sağlık ve hijyen şartlarını oluşturmadan sporcuların sahaya sürülemeyeceğini vurgulayan Kemal Zorlu, “Bugün geldiğimiz noktada, futbolcuların sahaya çıkmak istemediğini görüyoruz. Hatta takımlarını terk eden oyuncular var. Bu sadece futbol değil, tüm branşlar için geçerli. Sporun hangi branşında olursa olsun hiçbir sporcu, sağlığı pahasına yarışmaz. Bunda da son derece haklıdır. O nedenle sporda sağlık ve hijyen devlet eliyle denetlenen, ciddi ekiplerce sağlanmalı. Sporculara gerekli hijyen ve bakım malzemeleri temin edilmeli” ifadelerini kullandı.