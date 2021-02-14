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    14.02.2021 - 00:03 |

    Sporun destekçisi

    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Foça Mahallesi’nde bulunan, belediyeye ait tenis kortlarını ziyaret etti.

    Sporun destekçisi

    Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Karaca, “Burada çeşitli düzenlemeler yaptık. Önemli olan bu sporu yapan vatandaşlarımızın memnuniyeti. İlerleyen günlerde yer bulduğumuzda, tenis sporu için yeni alanlar oluşturmak istiyoruz” dedi. Tenis kortlarındaki eksiklerin düzeltilmesi, daha güvenilir bir saha oluşturulmasından dolayı Alim Karaca’ya teşekkür eden vatandaşlar, çiçek takdim etti.

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