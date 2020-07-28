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    HaberlerEge Haberleri Sporun doğayla buluştuğu etkinlik
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Sporun doğayla buluştuğu etkinlik

    Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve zinde bir yaşam için kadınlara yönelik pilates etkinliği düzenlendi.

    Sporun doğayla buluştuğu etkinlik

    Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve zinde bir yaşam için kadınlara yönelik pilates etkinliği düzenlendi. Gümüldür’e kazandırılan yeni sosyal yaşam alanındaki etkinliğe kadınlar büyük ilgi gösterdi. Menderes’te spor bilincini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Sporun, doğayla buluştuğu etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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