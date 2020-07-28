Sporun doğayla buluştuğu etkinlik

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve zinde bir yaşam için kadınlara yönelik pilates etkinliği düzenlendi. Gümüldür’e kazandırılan yeni sosyal yaşam alanındaki etkinliğe kadınlar büyük ilgi gösterdi. Menderes’te spor bilincini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Sporun, doğayla buluştuğu etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.