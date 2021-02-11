'Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın sürecinde İzmir’de bulunan amatör spor kulüplerine verilen destekle ilgili açıklamada bulundu.



İzmir’in her branştan amatör spor kulüplerine, ihtiyaçları doğrultusunda destekler verildiğini belirten Dağ, “Çocuklarımızı ve genç sporcularımızı geleceğe hazırlayan spor kulüplerimizin salgından etkilenme düzeylerini minimum seviyeye indirmek için İzmir’de 274 spor kulübümüze toplamda 2 milyon 370 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. İzmir’de vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir” dedi.



Dağ, “İzmirimiz ülkemizin en çok amatör spor kulübü bulunan şehirlerinden birisidir. Her branştan sporcu çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlandığı spor kulüplerimizin, faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmaları maalesef hepimiz için üzücü olmuştur. Çünkü biz biliriz ki; kulüplerimiz yalnızca birer sporcu değil, aynı zamanda iyi, kültürlü ve disiplinli bir şekilde toplumun içerisine dâhil olan birer insan yetiştirmektedir. İzmir’de son 18 yılda amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızca yapılan yardımların miktarı yaklaşık 20 milyon liradır. Şehrimize gençlik ve spor alanında verilen destek ve yapılan yatırımların toplam miktarı ise 4 milyar lirayı aşmıştır.

AK Parti olarak, İzmir’de vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir ve daha önce vatandaşlarımız ve esnafımız için olduğu gibi, toplumun ihtiyacı olan her kesimine yönelik desteklerimiz sürecektir” şeklinde konuştu.