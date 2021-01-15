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    HaberlerEge Haberleri ‘Standarda göre üretim yapılmalı’
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    15.01.2021 - 07:00 |

    ‘Standarda göre üretim yapılmalı’

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret eden CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’i kutladı.

    ‘Standarda göre üretim yapılmalı’

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret eden CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’i kutladı. Süreci anlatan Özer, “Bu bir başlangıç. Çıtayı daha da yükselteceğiz” dedi. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, gelinen bu noktada Milas zeytinyağının AB standartlarına uygun şekilde üretilmesini sağlamak gerektiğini kaydetti, “Bunun için üreticilerin bilgilendirilmesi önem taşıyor” dedi.
    ‘İşimiz zorlaştı’
    MİTSO yöneticileri, TBMM Genel Kurulu’nda Milaslı zeytinyağı üreticilerini ve kendilerini kutlayan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ergun, “AB coğrafi işareti moral oldu. Fakat işimiz daha da zorlaştı. Bundan sonra zeytinyağımızı AB standartlarında üretmek zorundayız” dedi.

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