‘Standardı artıracağız’

Karabağlar Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu ve bütçe kesin hesap cetvelleri, meclis toplantısında kabul edildi. Başkan Muhittin Selvitopu, ilçede değişimi hızlandırmak ve kente ekonomik değer kazandırmak için çabaladıklarını vurguladı, “Karabağlar’daki 500 bin insanımızın yaşam standartlarını artırmaya kararlıyız” dedi.

Soru ve eleştirilere tek tek yanıt veren Selvitopu, ilçe sınırları oluşturulurken yeterince inceleme yapılmaması nedeniyle bugün birçok sıkıntı yaşandığına dikkat çekti, “Bugün, bütçe neden düşük dediğimiz zaman, konu dönüp dolaşıp o sınırların oluşumuna geliyor. Ne yazık ki İller İdaresi Yasası’ndaki kriterlerin hiçbiri göz önüne alınmamıştır” diye konuştu. Selvitopu, İzmir Büyükşehir’le, metronun Karabağlar’ın tamamını kucaklayacak şekilde yaşama geçmesi ve konusunda çalıştıklarını kaydetti.