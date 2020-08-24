Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunmasının milli enerji ve maden politikasının geleceği için stratejik bir adım olduğunu belirtti. Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası yaşanacak olan gelişmelerin, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

Yorgancılar, şu noktaların altını çizdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, mühendislerimize, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı, uğurlu olsun. Küresel ekonomide enerjinin stratejik değeri, Akdeniz’de verilen mücadele, kaynakların azalıyor olması, bu keşfin hassasiyetini ortaya koymaktadır. Çok hızlı hareket etmeli ve bu avantajı iyi değerlendirerek bir an evvel somut olarak hayata geçirmeliyiz.” l AA