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    HaberlerEge Haberleri ‘Stratejik ülke konumundayız’
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    14.08.2020 - 00:08 |

    ‘Stratejik ülke konumundayız’

    ‘Stratejik ülke konumundayız’

    AK Parti’nin 19. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Ülkemizi ve milletimizi yarınlara daha güçlü ve güvenli bir şekilde taşıyan AK Parti, umudun ve başarının adı olmuş, Türkiye’yi dünyada çok daha önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir” dedi.

    AK Parti’nin, dünya üzerinde de pek çok siyasi harekete örnek nitelikte eser ve siyasi birikim kazandırdığına dikkat çeken Zolan, “Kimsesizlerin kimsesi’ şiarıyla yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak artırmıştır. Bu kutlu yolculukta, nice hizmet ve yenilikle Türkiye’ye çağ atlatan partimizin 19. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

    Zolan, şöyle devam etti:

    ‘Şükran duyuyorum’

    “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girip, teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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