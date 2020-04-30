Strese karşı ses terapisi!

Ses terapinin, yüzyıllardan beri kullanıldığını hatırlatan Kerem Kaban, “Sesle iyileşmenin ve müziğin, zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılması Eski Yunan’a kadar gidiyor. Belli frekanslarda hazırlanmış sesler dinlenerek; kaygı ve stresi azaltılabilir ve rahatlamayı teşvik edebilir. Örneğin, 528 Hz frekansı, yaşam enerjisinin artması, zihinde ferahlık, farkındalığı arttırma ile yaratıcılığı tetikler. Güdülerimize yeni bir yapılanma ve iç huzur getirir” dedi.