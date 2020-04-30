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    HaberlerEge Haberleri Strese karşı ses terapisi!
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    30.04.2020 - 00:02 |

    Strese karşı ses terapisi!

    Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban, ses terapi yöntemi ile farklı frekanslardaki sesleri dinleyerek stres ve kaygılarımızdan uzaklaşmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

    Strese karşı ses terapisi!

    Ses terapinin, yüzyıllardan beri kullanıldığını hatırlatan Kerem Kaban, “Sesle iyileşmenin ve müziğin, zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılması Eski Yunan’a kadar gidiyor. Belli frekanslarda hazırlanmış sesler dinlenerek; kaygı ve stresi azaltılabilir ve rahatlamayı teşvik edebilir. Örneğin, 528 Hz frekansı, yaşam enerjisinin artması, zihinde ferahlık, farkındalığı arttırma ile yaratıcılığı tetikler. Güdülerimize yeni bir yapılanma ve iç huzur getirir” dedi.

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