‘Stresinizi yemekle yenmeye çalışmayın’

“Acıktığınız için mi yoksa açlıktan bağımsız olarak mı yeme isteği duyduğunuzu test edin” diyen Koçyiğit, “Kendinizi gözlemlemek, sağlıklı beslenmek ve kilo almamak için çok önemli. Yemek yemenin üzerinden 2-3 saatten uzun süre geçmeden gelen acıkma hissi, fizyolojik acıkma olarak tanımlanamaz. Ya psikolojik ya da bazı hastalık veya vitamin eksikliğinden kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.



Yaşadığımız salgın gibi uzun süreli stres durumlarında adrenalin yerine kortizol hormonu salgılandığı bilgisini veren Koçyiğit, “İşte kilo problemlerinin arkasında kortizol bulunuyor. Çünkü kortizol hormonu yüksekliği, insülin hormonu salınım metabolizmasına müdahale eder ve o da daha fazla şekerli ve yağlı gıda tüketimine eğilimi artırır” diye konuştu.