Stüdyo lavanta!

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, “İlçede toplam 3 üreticimiz lavantayı denedi. Geçen yıl ektiler, bir yıl boyunca ilgilenip, bakımını yaptılar. Biz de ilk hasadı merakla bekliyoruz, sanırım ilk ürünü lavanta yağına çevirecekler” dedi. Görsel şölen sunan lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu. Tarlalar, düğün, nişan gibi özel günlerde çiftlerin mutlu anlarını kaydediyor. Üreticilerden İsmail Hakkı Gül de, “10 dönüm arazide deneme üretimine başladık, 100 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.