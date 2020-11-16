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    HaberlerEge Haberleri Su borusu patladı evlere girilemedi
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    16.11.2020 - 00:01 |

    Su borusu patladı evlere girilemedi

    Su borusu patladı evlere girilemedi

    Burhaniye’de Kocacami Mahallesi Çay Caddesi, su borusunun patlaması nedeniyle sular altında kaldı. Cadde dereye dönerken vatandaşlar bir süre evlerinden çıkamadı.

    Murat Özavcı adlı vatandaş, “Aşırı yağmurlarda su basıyordu ama, bu sefer yağmur yok. Ana boru patlamış. Hiçbir evin önünde karşıya geçiş yok. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, suyu keserek onarım çalışmalarına başladı.-DHA

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