‘Su israfına son verelim’

Güney’in Karagözler Mahallesi’nde mevsime bağlı kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına koşan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, saniyede 15 litre debili sondaj kuyusu açtı. Mahalle halkı, Başkan Osman Zolan ile Büyükşehir DESKİ’ye teşekkür etti. Mahalleliler, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a iletti. Zolan’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, bir adet içme suyu sondaj kuyusu açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Yaklaşık 200 sondaj kuyusu açtık. Herkesi, suyu israf etmeden kullanmaya davet ediyorum” dedi.