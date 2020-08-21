BİST1.1270.19EURO8.680.31USD7.300.05ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Su israfına son verelim’
    ABONE OL
    21.08.2020 - 00:03 |

    ‘Su israfına son verelim’

    ‘Su israfına son verelim’

    Güney’in Karagözler Mahallesi’nde mevsime bağlı kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına koşan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, saniyede 15 litre debili sondaj kuyusu açtı. Mahalle halkı, Başkan Osman Zolan ile Büyükşehir DESKİ’ye teşekkür etti. Mahalleliler, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a iletti. Zolan’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, bir adet içme suyu sondaj kuyusu açtı.
    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Yaklaşık 200 sondaj kuyusu açtık. Herkesi, suyu israf etmeden kullanmaya davet ediyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Sıradaki Haber