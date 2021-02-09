Su kabağından sanat eserine...

Kurslardan öğrendikleri ile el becerisini geliştiren Demirayak, su kabağından lamba, avize, abajur, saksı, kadın çantası ve çeşitli hayvan figürleri yapmaya başladı. Su kabağını adeta sanat eserine dönüştüren, 2019 yılından bu yana da halk eğitim merkezleri ve Manisa’daki belediyeler bünyesinde usta öğreticilik yapmaya başlayan Demirayak, “İlk zamanlarda ürettiklerimi hediye olarak veriyordum. Şu an sipariş üzerine yaparak, aile bütçeme ufak da olsa katkı sağlıyorum” dedi. l ERSAN ERDOĞAN DHA