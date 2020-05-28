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    HaberlerEge Haberleri Su kurbağaları tehlike altında
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    28.05.2020 - 00:02 |

    Su kurbağaları tehlike altında

    Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek’in yürütücülüğünde, farklı üniversitelerden araştırmacıların yer aldığı ve pek çok kurumun desteklediği; Seyhan ve Ceyhan deltalarında Anadolu su kurbağası popülasyonunun araştırıldığı çalışma, koruma biyolojisi alanında önemli bilimsel verileri yayınlayan Oryx dergisinin Mayıs 2020 sayısında yer aldı.

    Su kurbağaları tehlike altında

    Araştırma, Anadolu su kurbağalarının neslinin, aşırı toplatılma ve habitat bozulması sebepleriyle tehlike altında olduğunu ortaya koydu.

    Yüzde 20 azaldı

    Popülasyonda yüzde 20 oranında azalmanın olduğunu belirten Doç. Dr. Kerim Çiçek, “Kurbağalar; Fransa, Çin, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde besin olarak tüketiliyor. Büyük miktarda kurbağa bu ülkelere ihraç ediliyor. Ancak kurbağa avcılığı ile ilgili geniş kapsamlı kurallar ve yaptırımların olmaması, doğadan toplanan kurbağaların sayısının aşırıya varmasını ve dolayısı ile popülasyonun neslinin tehlikeye girmesine sebep oluyor” dedi. Çiçek, önlem alınmazsa 2050 yılına kadar tükenme olasılığının yüzde 90 oranında olacağını söyledi.

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