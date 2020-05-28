Su kurbağaları tehlike altında

Araştırma, Anadolu su kurbağalarının neslinin, aşırı toplatılma ve habitat bozulması sebepleriyle tehlike altında olduğunu ortaya koydu.



Yüzde 20 azaldı



Popülasyonda yüzde 20 oranında azalmanın olduğunu belirten Doç. Dr. Kerim Çiçek, “Kurbağalar; Fransa, Çin, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde besin olarak tüketiliyor. Büyük miktarda kurbağa bu ülkelere ihraç ediliyor. Ancak kurbağa avcılığı ile ilgili geniş kapsamlı kurallar ve yaptırımların olmaması, doğadan toplanan kurbağaların sayısının aşırıya varmasını ve dolayısı ile popülasyonun neslinin tehlikeye girmesine sebep oluyor” dedi. Çiçek, önlem alınmazsa 2050 yılına kadar tükenme olasılığının yüzde 90 oranında olacağını söyledi.