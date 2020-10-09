CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir’in su problemini TBMM gündemine taşıdı. Yaz dönemi boyunca gezdiği tüm ilçelerde, başta Küçük Menderes bölgesinde yüksek sesle dile getirilen ilk ve en elzem konunun su olduğunu belirten Serter, “İzmir, su krizi kapıda diyor, hükümetin yapmaya söz verdiği barajları istiyor, göletleri istiyor, İzmir’in ihtiyacı olan ve hak ettiği suyun başka illere yönlendirilmemesini istiyor” diye konuştu. Serter, Emiralem’de yaptığı basın açıklamasından söz ederken, ovaya ulaşan suyun kirliliği ve kokusu konusunda da uyarı yaptı, “Tarım alanlarımız bitmesin istiyoruz, çocuklarımız sağlıklı tarım ürünleri yesin istiyoruz. Temiz su kaynakları için acil bir su reformu şart” dedi.