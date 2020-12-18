Su sıkıntısına kalıcı çözüm

Denizli’nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’nda hayata geçirilen içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın Denizli’nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, inşaatta incelemelerde bulundu.

Denizli’nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “İçme suyu arıtma tesisimizin günlük kapasitesi 100 bin metreküp olacak ve saniyede 1100 litre su gelecek. Barajdan çelik borularla suyu arıtma tesisimize, oradan çıkan suyu da aynı çelik hatlarla, şehrimize ulaştıracağız. Projemizi 2021 yılında tamamlamayı, barajdan gelen suyu şehrimize kavuşturmayı öngörüyoruz. Proje tamamlandığında Denizlimiz 2050 yılına dek içme suyu sıkıntısı yaşamayacak” dedi.