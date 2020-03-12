Su tesislerine ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Nazlı Su Tesisleri’nde başladı. Tesiste çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Özcan, kadınlara çiçek ve hediye takdim etti. Sonrasında işletmeyi inceleyen Başkan Özcan, “Türkiye’nin en kaliteli suları arasına giren Nazlı Su’yun kapasitesinin artırılması ve dünya çapında adının duyurulması için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.