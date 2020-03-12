12.03.2020 - 00:01 |
Su tesislerine ziyaret
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Nazlı Su Tesisleri’nde başladı. Tesiste çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Özcan, kadınlara çiçek ve hediye takdim etti. Sonrasında işletmeyi inceleyen Başkan Özcan, “Türkiye’nin en kaliteli suları arasına giren Nazlı Su’yun kapasitesinin artırılması ve dünya çapında adının duyurulması için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.