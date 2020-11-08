Su tüketimini azaltın

Mevsimsel kuraklık ve koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketiminden dolayı İzmir’in barajlarının doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Su tüketiminde tasarruf yapılması gerektiğine işaret eden Gaziemir Belediyesi, harekete geçti. Geçmiş yılki doluluk oranı ile bu yılki halinin karşılaştırmasının ve baraj fotoğraflarının yer aldığı afişler, kentin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı. Suyun her zamankinden daha duyarlı ve özenli kullanılması çağrısında bulunan Başkan Halil Arda, “Pandemi nedeniyle daha da artan kişi başı su tüketim oranlarını mutlaka düşürmeliyiz. Arızalı muslukları tamir ettirelim, boşa su akıtmayalım, her bir damlası kıymetli olan suyumuzu daha dikkatli tüketelim” dedi. İZSU’nun verilerine göre, Tahtalı Barajı yüzde 38.03’e, Gördes Barajı 5.42’ye, Ürkmez Barajı 31.7’ye, Güzelhisar Barajı 46.94’e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise 15.46’ya düştü. Yalnızca Balçova Barajı’nın doluluk oranında yükselme görüldü.