Su ve klimadan tasarruf...

İZSU verilerine göre; son 4 aydaki su tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 750 bin metreküp arttı. Özcan, muslukların fazladan açık kaldığı her saniye ve ihtiyaç fazlası tüketimin barajlardaki su seviyesini biraz daha düşmesine yol açtığını ifade etti, “Küvette yıkanmak yerine duş almalıyız. Bozuk musluklarımızı mutlaka tamir ettirmeliyiz. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, traş olurken ya da saçımızı şampuanlarken musluğu kapalı tutarak 15-35 litre suyu israf etmemiş oluruz. Sifonu gereksiz yere çekmemeliyiz. Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırmalıyız. Sebze ve meyve yıkadığımız suyla çiçek sulayabilir, temizlik yapabiliriz” dedi. Özcan, klima seçimi ile kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkat çekti, “Enerji verimli, A sınıfı bir klima başta pahalı gibi görünse de hem faturalarınız kabarmaz hem de düşük enerji sarfiyatı yaptığı için çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz” diye konuştu.