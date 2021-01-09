‘Su yönetimi hazırlanmalı’

İzmir’de barajlardaki doluluk oranları azaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Bor Türkben, su tasarrufuna ilişkin önerilerde bulundu. Türkben, “Ülkemizde, yağmur suyu hasadı uygulamasını yaygınlaştırmalıyız. Bu sayede, binaların çatılarına gelen yağmur suları, akiferler veya sarnıçlar ile depolanıp bahçe sulaması, arıtma ile evsel kullanım ve iç mekan ısıtmada bile kullanılabilir” dedi. Türkben, şöyle devam etti: “Kurak veya kuraklığa eğilimli bölgeler için, problemi bütün olarak ele alıp su yönetimi yaklaşımı oluşturulmalı. Evsel ve endüstriyel atık suların kontrol altına alınması, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma, sulama suyunun dengeli kullanımı, nüfus planlaması gibi birçok konuya odaklanılmalı. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği açısından ‘havza eylem planları’ oluşturulmalı.”