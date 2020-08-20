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    HaberlerEge Haberleri ‘Su zammı hayal kırıklığı oldu’
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    20.08.2020 - 02:55 |

    ‘Su zammı hayal kırıklığı oldu’

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in meclis toplantısında AK Parti grubuna yönelik sözlerini eleştirdi.

    ‘Su zammı hayal kırıklığı oldu’

    Kırkpınar, ulaşım ve su ücretlerine yapılan zamlarında İzmirlilerde hayal karıklığına neden olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Büyükşehir Meclis toplantısında AK Parti grubuna yönelik “Sizi dışarı çıkarırım, gurubu da çıkarırım. Demokrasi bazılarına bol geliyor” sözlerine bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan geldi. Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    ‘Bize ders vermeyin’

    “Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında partimizin grup başkan vekili ve meclis üyelerine yönelik ‘Şimdi çıkarırım, sizi de çıkarırım, grubu da çıkarırım. Bazılarına demokrasi bol geliyor’ sözlerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, bu sözleri söylerken ABD Başkan adayı Joe Biden’e güveniyor olmalı ki, böyle bir konuşma yapıyor. Kimse AK Parti’ye ve AK Partililere demokrasi dersi verme hayali kurmasın.”

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