Sualtı tarihine ışık tutan sergi

Bodrum Belediyesi’nin tarihe, kültürel miraslara sahip çıkmak ve yaşatmak adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında başlattığı ‘Kültürel Miraslar Sergileri’ devam ediyor. ‘Sualtı Arkeolojisinin Doğduğu Yer: Bodrum Türkiye’ adlı sergi, Mausolos Sergi Salonu ve Artemisa Sergi Salonu’nda açıldı. Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü INA’ya (The Institute of Nautical Archaeology) ait arşiv fotoğraflar görücüye çıktı.

Sünger müzesi yolda

Serginin açılışına katılan Başkan Ahmet Aras, sualtı tarihine ışık tutacaklarını söyledi, “Bizler, kültürel mirasımıza sahip çıkarak öncelikle sünger müzemizin hazırlıklarına başladık. Arkasından, Osmanlı Tersanesi’nde Bodrum denizcilik tarihiyle ilgili Kültür Bakanlığımızla bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu. INA’nın kuruluşunda önemli rolü olan Başkan Aras’ın akrabası Süngerci Kemal Aras’a borçlu olduklarını ifade eden Enstitüsü Müdürü Tuba Ekmekçi de, “Kemal Aras’ın Mandalinci teknesi ve Lütfi Celil’e ait tekneyle Gelidonya burnuna giderek dünyada da ilk bilimsel sualtı arkeolojik kazısını yapıyor” diye konuştu.

Bodrum’da denizciliğin en önemli kollarından ve geçim kaynaklarından biri olan süngerciliğin anısını yaşatmak üzere, belediye tarafından İskele Meydanı’na Sünger Heykeli dikildi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan 9 tonluk ağırlığa sahip heykel, Melat süngerinden esinlenerek yapıldı. Bodrumlu sünger avcısı Aksona Mehmet (Mehmet Baş) tarafından 2011 yılında Gökova Körfezi’nde 60 metre derinlikten çıkarttığı Melat süngeri esere konu oldu.