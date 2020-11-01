Suçlu insan suçlu binalar

İzmir’i sarsan Ege depreminin ardından; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve milletvekilleri, soluğu kentte aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı’ya giden Torun, “Deprem değil bina öldürüyor. Maalesef yine depreme dayanıksız binalar göçmüş. Bunun artık son olmasını diliyoruz. Depremle ilgili kararların artık alınması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da ‘en büyük projeniz ne’ denildiğinde depreme hazırlık ve binaların güçlendirilmesi demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı ifadeleri kullanıyor. Artık hepimiz bu gerçeği görmek zorundayız. Bu bize umarım daha fazla can kaybına yol açmadan ders olur ve adımlarımızı daha hızlı atarız” diye konuştu.